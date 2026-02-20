Enrique Bradfield Jr y el sueño de llegar a las Grandes Ligas en el 2026

La primera selección del Draft de los Orioles de Baltimore en el 2023, Enrique Bradfield Jr de ascendencia panameña y que estará en el Clásico con Panamá, terminó la temporada del 2025 en Triple-A Norfolk. Luego se fue a la Liga de Otoñal de Arizona, un circuito para los mejores prospectos que están cerca de las Grandes Ligas y jugó 20 partidos adicionales para completar su año.

En el 2026, Bradfield fue invitado a los Entrenamientos de Primavera del equipo grande por segundo año consecutivo. Sólo que esta vez, el jardinero de 24 años es un jugador de Ligas Menores más experimentado y probado que podría al menos darle a Baltimore una decisión difícil que tomar si el prospecto número 4 del club (según MLB Pipeline) tiene una buena pretemporada.

Y eso es lo que el presidente de operaciones de béisbol de los Orioles, Mike Elias, espera.

"Eso sería increíble de ver", dijo recientemente Elias. "Vamos a llevarlo al campamento y a partir de ahí, veremos qué hacemos Sólo mirando su página de Baseball-Reference, por así decirlo, no ha terminado de dominar en Ligas Menores. Entonces, veremos a dónde va. Pero va a estar en el campamento u va a ser un campamento bien importante para él. Esperamos verlo allí”.

Para estar claro, las probabilidades están en contra de que Bradfield se quede en el equipo de Grandes Ligas de los Orioles al iniciar la próxima campaña. Sólo ha jugado 15 partidos en Triple-A y se vio limitado a 96 partidos durante toda la temporada del 2025 (incluyendo su participación en la Liga Otoñal) debido a un par de lesiones en los isquiotibiales (una en cada pierna).

Enrique Bradfield Jr a un paso de la MLB

Pero Bradfield está cada vez más cerca de estar en el equipo grande de Baltimore, especialmente por su conjunto de habilidades.

En el 2025, Bradfield logró 36 estafas en 40 intentos en 76 partidos de Liga Menor en cuatro niveles. Luego, estuvo de 18-17 en la Liga de Otoñal de Arizona.

Otra forma en que la velocidad de Bradfield le beneficia es en la defensa, donde tiene un guante de 70 en el jardín central, según las métricas de MLB Pipeline. Es capaz de hacer jugadas espectaculares, como a menudo lo hizo durante su tiempo en la Liga Otoñal de Arizona.

