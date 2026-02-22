Ryan García superó a Mario Barrios y se coronó campeón wélter

El estadounidense Ryan García se lució ante Mario Barrios en combate estelar de velada de The Ring Magazine desde el T-Mobile Arena de la ciudad de Las Vegas, para convertirse en el campeón mundial de la categoría de peso wélter.
Dominio de inicio a fin para Ryan García
Desde el primer asalto del combate, el rápido diestro originario de California se vio mejor y conectó un recto de derecha para enviar a la lona rápidamente al de San Antonio Texas, que llegaba a este pleito después de enfrentar a Manny Pacquiao, en donde también dejó dudad en su actuación en el cuadrilátero.
En el transcurso de los siguientes 11 rounds, el apodado como "King" continuo su dominio, con ganchos de izquierda y la derecha, que fue la mejor arma y su rival no pudo quitársela de encima, pasando arriba de su guardia y cayendo en su rosto.
Después del combate los jueces puntuaron 120-107, 119-108 y 118-109, en una decisión unánime para levantar el cetro verde y oro ante la mirada de un gran público en Las Vegas.
Ryan García pidió a Shakur Stevenson, que se encontraba en el escenario para un futuro combate y también a uno ya conocido, a Devin Haney, para unificar cinturones de peso wélter.