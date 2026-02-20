Clásico Mundial 2026: Logan Allen lleno de emoción por jugar para Panamá

Logan Allen de los Guardianes de Cleveland será uno de los lanzadores que representará a Panamá en el Clásico Mundial 2026 . El zurdo tiene lazos panameños gracias a su madre Pam quien nació y creció en la Zona del Canal.

Allen aún tiene muchos familiares en Panamá y espera que muchos de ellos vengan a verlo lanzar en el Clásico. Panamá está en el Grupo A (junto con Canadá, Colombia, Cuba y Puerto Rico) y jugará sus partidos de primera ronda en San Juan del 6 al 11 de marzo .

“Jugar en Puerto Rico facilita un poco el viaje para la familia”, dijo Allen. “Estoy muy emocionado. Será muy divertido”.

También es único para Allen tener como entrenador de bateo de Panamá al tres veces All-Star de la MLB Carlos Lee, a quien vio jugar desde niño.

Allen tenía interés en lanzar en el Clásico de 2023, cuando fue invitado fuera del roster de los Guardianes durante los entrenamientos de primavera. Sin embargo, aún intentaba consolidarse en las Grandes Ligas y aún no había debutado en la MLB, que finalmente se produjo el 23 de abril de esa temporada.

"Siento que ahora que estoy un poco más establecido, es un mejor momento para aprovechar esta oportunidad", dijo Allen, quien ha hecho 74 apariciones (73 aperturas) para Cleveland en las últimas tres temporadas.

Dado que el Clásico se celebró durante los entrenamientos de primavera, Allen experimentó algunos cambios en su preparación para la temporada regular. Llegó al campamento antes que en años anteriores y comenzó su progresión como lanzador antes de partir hacia Arizona.

Logan Allen en Spring Training

El primer partido de los Guardianes en la Liga del Cactus es el sábado, por lo que Allen (quien forma parte de la rotación abridora de Cleveland esta primavera ) podría hacer una o dos aperturas antes de partir a Panamá y luego mantener una rutina de cinco o seis días durante el torneo. Los jugadores no pueden lanzar más de 65 lanzamientos durante la primera ronda del Clásico. Cleveland preparará a Allen lo más cerca posible de esa cifra.

Si Allen sube al montículo contra Canadá, podría ser uno de sus primeros (si no el primero) enfrentamientos con Naylor. Los compañeros se enfrentan durante los entrenamientos de primavera en sesiones de práctica de bateo en vivo, pero los receptores suelen estar detrás del plato, no en la caja de bateo. Allen dijo que disfrutaría enfrentarse a su compañero de batería.

"Sin duda. Probablemente le lanzaría pelotas calentadoras, para que se sintiera bien. Quizás le pasaría una por debajo de la barbilla", bromeó Allen entre risas. "Va a ser genial".

"Debería venir bastante gente de esa parte de la familia, así que será divertido", dijo Allen. "Mi mamá, mi tía, mis primos de esa parte. Será genial. Estoy emocionado".

FUENTE: MLB