Panamá Sub-15 se despide de la Copa Mundial y Festival Sub-15 tras caer ante Indonesia

La Selección de Panamá Sub-15 , dirigida por César Aguilar, se despidió de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA, tras caer frente a Indonesia en Azerbaiyán.

La Selección Sub-15 de Panamá sufrió una derrota por 5-3 ante Indonesia este miércoles 28 de octubre, en los octavos de final de la categoría C de la Copa Mundial y Festival Sub-15 de la FIFA 2026, que se disputa en el Complejo de Competiciones Hovsan, en Azerbaiyán.

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El conjunto panameño, dirigido por el entrenador César Aguilar, llegó a este compromiso después de golear 7-0 a Kazajistán en los dieciseisavos de final, pero no pudo mantener su racha de victorias ante el combinado asiático, quedando sin posibilidades de conquistar el título de su categoría.

Panamá luchó, pero Indonesia se quedó con la clasificación

El encuentro estuvo marcado por las constantes reacciones de la selección canalera, que logró igualar el marcador en dos ocasiones durante la primera mitad.

José González anotó el 1-1 al minuto 14, mientras que Ronaldo Jiménez apareció al 16 para establecer el empate 2-2. Sin embargo, Indonesia consiguió marcharse al descanso con ventaja de 3-2.

En la segunda mitad, el conjunto asiático amplió la diferencia al minuto 33, colocando el 4-2. Panamá volvió a acercarse gracias a una nueva anotación de Ronaldo Jiménez al 38, pero Indonesia sentenció el compromiso al minuto 40 para establecer el definitivo 5-3.

Jiménez fue una de las principales figuras del equipo nacional, al convertir un doblete que elevó a siete su cantidad de goles en el torneo.

Resultados anteriores de Panamá Sub-15 en el Mundial

La selección panameña comenzó el campeonato con dos derrotas consecutivas, pero logró recuperarse con cuatro victorias al hilo, incluyendo la goleada frente a Kazajistán.

Estos fueron todos sus resultados hasta el encuentro contra Indonesia:

Panamá vs. Macedonia del Norte 1-4

Panamá vs. Kenia 1-5

Panamá vs. Níger 3-1

Panamá vs. Chad 3-1

Panamá vs. Malta 2-0

Dieciseisavos

Panamá vs. Kazajistán 7-0

Octavos

Panamá vs. Indonesia 3-5