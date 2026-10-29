Canelo Álvarez vs Christian Mbilli: Cuándo y dónde con el panameño Héctor Afú como referee

El boxeo internacional vivirá una de sus noches más esperadas este sábado 31 de octubre de 2026, cuando Saúl Canelo Álvarez enfrente al camerunés nacionalizado francés Christian Mbilli por el campeonato mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), en Riad, Arabia Saudita.

El enfrentamiento, que forma parte de la cartelera denominada México vs. El Mundo, tendrá un ingrediente especial para Panamá, debido a que el experimentado árbitro Héctor Afú fue designado como el tercer hombre sobre el ring.

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Héctor Afú, orgullo del arbitraje panameño

Afú, de 58 años, cuenta con una destacada trayectoria en el pugilismo profesional desde 2003 y ha participado como árbitro en más de 70 combates de campeonato mundial.

El panameño ha tenido la oportunidad de dirigir enfrentamientos de importantes figuras como Naoya Inoue, Oleksandr Usyk, David Benavídez, Devin Haney y el propio Canelo Álvarez.

Además, ha sido reconocido en varias ocasiones como Árbitro del Año por el CMB y actualmente desempeña funciones como instructor en el CMB University.

Canelo Álvarez busca recuperar su corona

El mexicano de 36 años llegará al compromiso con un historial profesional de 63 victorias, 3 derrotas y 2 empates, incluidos 39 nocauts.

Canelo buscará recuperar protagonismo en las 168 libras después de su derrota por decisión unánime ante Terence Crawford en septiembre de 2025, resultado que puso fin a su etapa como campeón indiscutido.

El experimentado boxeador también regresa después de una operación de codo a principios de 2026, por lo que tendrá el desafío de demostrar que todavía puede imponerse a los mejores exponentes de la división.

Christian Mbilli quiere defender su invicto

Por su parte, Mbilli, de 31 años, llegará con marca de 29 triunfos, 24 por nocaut, y un empate, sin conocer la derrota como profesional.

El campeón mundial del CMB se caracteriza por su agresividad, presión constante y potencia ofensiva, herramientas que intentará utilizar para superar la experiencia y capacidad de contragolpe del mexicano.

Mbilli fue elevado a campeón mundial absoluto en enero de 2026, después de haber conquistado anteriormente la corona interina. Su última presentación terminó en un empate frente al guatemalteco Lester Martínez, en una emocionante pelea celebrada en septiembre de 2025.