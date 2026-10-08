Guardianes de Cleveland vs Chicago White Sox: Fecha, hora y dónde ver J4 Serie Divisional MLB

Los Rays de Tampa Bay completaron una barrida de tres juegos sobre los Yankees de Nueva York la noche del miércoles, asegurando su tercer viaje a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) en la historia de la franquicia en la MLB. Ahora, sólo les queda relajarse y esperar para saber quién viajará al sur de la Florida para el Juego 1 de la SCLA, programado para la noche del lunes. Podrán hacer lo mismo que todos nosotros: Sentarse a disfrutar del espectáculo.