MLB MLB -  8 de octubre de 2026 - 08:45

Guardianes de Cleveland vs Chicago White Sox: Fecha, hora y dónde ver J4 Serie Divisional MLB

Repasa todos los detalles del duelo entre Guardianes de Cleveland y White Sox de Chicago en la MLB.

Guardianes de Cleveland vs Chicago White Sox: Fecha

Guardianes de Cleveland vs Chicago White Sox: Fecha, hora y dónde ver J4 Serie Divisional MLB

Foto: IA

Los Rays de Tampa Bay completaron una barrida de tres juegos sobre los Yankees de Nueva York la noche del miércoles, asegurando su tercer viaje a la Serie de Campeonato de la Liga Americana (SCLA) en la historia de la franquicia en la MLB. Ahora, sólo les queda relajarse y esperar para saber quién viajará al sur de la Florida para el Juego 1 de la SCLA, programado para la noche del lunes. Podrán hacer lo mismo que todos nosotros: Sentarse a disfrutar del espectáculo.

¿Serán los Guardianes o los Medias Blancas sus rivales?

Los Medias Blancas, con un cuerpo de lanzadores ahora más limitado, tendrán que enfrentarse a Parker Messick, uno de los dos principales brazos de los Guardianes, frente a una multitud que seguramente estará con los nervios de punta.

Si pierden esta noche, tendrán que regresar a Cleveland para enfrentar a un equipo y una afición que sentirán que escaparon de la eliminación y que nuevamente tienen el control de la serie.

GUARDIANES DE CLEVELAND VS CHICAGO WHITE SOX: FECHA, HORA Y DÓNDE SEGUIR J4 SERIE DIVISIONAL MLB

  • Fecha: Jueves, 8 de octubre de 2026
  • Hora: 7:00 p.m.
  • Lugar: Rate Field
  • Dónde seguir: Redes Sociales de RPC Deportes
En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Guardianes ganan el tercer juego y siguen con vida en serie divisional

MLB: Daniel Espino hizo historia con su apertura en postemporada con Guardianes

Daniel Espino: "Estoy muy emocionado y simplemente salir al campo y divertirme"

Recomendadas

Últimas noticias