Johan Camargo enfocado en su primera temporada con los Phillies

"Estoy muy agradecido por todo lo que ha pasado en mi carrera, ellos (Bravos de Atlanta) fueron los primeros que me dieron la mano, me estoy dando una nueva oportunidad y estoy contento con la decisión. Tenemos un line up muy potente, un muy buen equipo, hay que aplicar lo técnico, ponernos al 100%. Se puede dar un buen espectáculo este año con Philadelphia", manifestó Camargo.

Sobre su bajo promedio de bateo en la última temporada con los Bravos en la que se fue en blanco en 16 turnos al bate, Camargo comentó que "Simplemente me toca creer en mí, independientemente lo que salga, no parar de trabajar, no he sido el único que ha pasado por esto. Todo el que llega a grandes ligas batea, simplemente toca mantenerse. Estoy preparado para el 2022".

Respecto a su rendimiento en Spring Training donde ha conectado dos hits en nueve turnos al bate, indicó que "Estoy enfocado en lo mío, quiero hacer ganar a este equipo. Me están dando la oportunidad en los turnos y lo estoy aprovechando al máximo".