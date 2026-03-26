José Caballero sobre el Sistema ABS: "Intentaremos sacarle el máximo provecho"

José Caballero fue el primer pelotero en utilizar el sistema ABS en un partido de las Grandes Ligas (MLB), durante el partido entre los Yankees y los Gigantes que dio inicio la temporada 2026.

“Esto mantiene a todos responsables y nos da la oportunidad de ver si realmente dominamos la defensa zonal o no”, dijo "Chema". “Tenemos muchos jugadores que conocen muy bien la defensa zonal, y vamos a ser agresivos con ella e intentar conseguir las decisiones arbitrales que queremos”.

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“Creo que se nos dará bien”, dijo Aaron Boone antes del partido inaugural. “Esa es la expectativa. Estoy seguro de que seguiremos evolucionando con ello”.

El campo corto de los Yankees de New York añadió: “Intentaremos sacarle el máximo provecho".

“Estuvo muy reñido”, dijo Aaron Boone. “No tuve ningún problema con esa”.

El panameño se fue de 4-1 con una impulsada, siendo la primera carrera remolcada de la temporada, emulando a Miguel Amaya que remolcó la primera carrera de la pasada campaña.