Los Dodgers ganan la División Oeste de la Liga Nacional de MLB

El astro japonés Shohei Ohtani conectó este jueves su 54º jonrón de la temporada, lo que permitió a los Dodgers de Los Ángeles ganar la División Oeste de la Liga Nacional de las Grandes Ligas de béisbol tras aplastar 8x0 a los Diamondbacks de Arizona.

El 54º cuadrangular de Ohtani igualó su mejor marca en una sola campaña y el récord de la franquicia de los Dodgers que él mismo estableció el año pasado, cuando se convirtió en el primer jugador de la Major League Baseball (MLB) en registrar 50 jonrones y 50 robos en el mismo curso.

La superestrella japonesa, de 31 años, está a dos jonrones de Kyle Schwarber, de los Filis de Filadelfia, el máximo anotador de la Liga Nacional. El receptor de los Marineros de Seattle, Cal Raleigh, lidera las Grandes Ligas esta temporada con 60 vuelacercas.

Los Dodgers, actuales campeones de la Serie Mundial, se aseguraron su cuarta corona divisional consecutiva y la undécima en 12 años.

Dodgers ganan la División Oeste por cuarta vez consecutiva

Tras sucumbir ante la remontada tardía de los D'Backs el martes y necesitar 11 entradas para hacerse con la victoria el miércoles, los Dodgers dominaron este jueves en el último partido de la serie.

El jonrón de 125 metros de Freddie Freeman ante el lanzador de los Diamondbacks Nabil Crismatt, en la segunda entrada, fue seguido inmediatamente por un vuelacerca de Andy Pages. Mookie Betts impulsó dos carreras con un sencillo para cerrar una entrada de cuatro carreras.

Ohtani amplió la ventaja a 6x0 en la cuarta entrada, bateando bajo a través de la zona de strike para un jonrón de dos carreras que cayó en la piscina situada más allá de la valla del jardín central derecho del Chase Stadium, en Arizona.

Freeman siguió con un cuadrangular de dos carreras para poner el 8x0.

El lanzador de los Dodgers, Yoshinobu Yamamoto, dispersó cuatro en seis entradas con dos bases por bolas y siete ponches, y tres relevos de los angelinos se combinaron para completar la blanqueada.

Los Dodgers terminarán la temporada regular con una serie de tres partidos contra Raleigh y los Marineros en Seattle.