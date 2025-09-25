MLB: Aaron Judge llegó a su cuarta temporada de 50 HR

Aaron Judge se paró como suele hacerlo durante el segundo inning la noche del miércoles: con los pies un poco separados, los brazos extendidos y el bate en alto moviéndose levemente mientras el capitán de los Yankees de Nueva York de la MLB esperaba el siguiente pitcheo.

Fue un envío que le aseguró un lugar en la historia. Judge conectó su 50mo y 51er jonrón de la temporada en la victoria de los Yankees 8-1 sobre los Medias Blancas en el Yankee Stadium, convirtiéndose en el cuarto jugador en la historia de las Grandes Ligas con cuatro campañas distintas de 50 o más cuadrangulares.

Aaron Judge se une a varias leyendas de la MLB

Judge se unió a Babe Ruth (1920, 1921, 1927, 1928), Mark McGwire (1996-1999) y Sammy Sosa (1998-2001) en ese exclusivo club. Él y Ruth son los únicos jugadores en la historia de los Yankees con temporadas consecutivas de 50 o más bambinazos, aunque Judge dijo que todavía no está listo para saborearlo.

“No puedo. Si te sientas a admirar eso, vas a detener tu impulso”, dijo Judge. “Hay mucho trabajo por hacer. Ojalá tenga una larga carrera aquí y hagamos cosas especiales. Podemos hablar de eso al final”.

Más importante para Judge y los Yankees, el hito lideró una victoria clave que puso a los Bombarderos (90-68) a la par de los Azulejos en la cima de la División Este de la Liga Americana, después de la derrota de Toronto ante los Medias Rojas. Los Azulejos tienen la ventaja en el desempate directo.

Los Yankees han ganado siete de sus últimos ocho juegos, consiguiendo una parte del primer lugar en la división por primera vez desde el 3 de julio. Toronto, por su parte, ha perdido seis de siete, uno de varios cambios inesperados en las Mayores en estos últimos días de la temporada regular.

FUENTE: MLB