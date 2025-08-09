Mariano Rivera vuelve a vestirse de Yankees: Pega hit y se lesiona el tendón de Aquiles

El ex cerrador de los Yankees Mariano Rivera , ha sufrido una lesión en el tendón de Aquiles según reportó su agente Fernado Cuza a "The Athletic" durante la edición 77 del Día de los Veteranos y sería operado la próxima semana.

El excompañero de equipo de Rivera, Roger Clemens, dio a conocer la noticia en una emisora de radio. Rivera jugó 19 campañas con los Yankees de New York en la MLB donde tuvo efectividad de 2.21, un récord de 652 salvamentos y fue seleccionado 13 veces al Juego de las Estrellas.

"The Sandman" pudo haber sufrido la lesión durante una jugada a la defensa en el turno al bate de Willie Randolph donde dio un paso hacia adelante antes de caer al terreno.

Antes de su caída, Rivera había conectado un imparable al jardín izquierdo ante el zurdo Andy Pettitte.

Este partido conmemoró el campeonato de la Serie Mundial del 2000 de los Yankees y contó con la participación de varias figuras importantes de ese equipo campeón.

Imparable de Mariano Rivera