Los Marineros de Seattle visitarán a los Tigres de Detroit en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB.
En el plano emocional, fue la primera victoria de postemporada de los Marineros en el T-Mobile Park desde el Juego 1 de la Serie de Campeonato de la Liga Americana de 2001, un hecho cuya duración literalmente llevó a muchos fanáticos a las lágrimas.
MARINEROS DE SEATTLE VS TIGRES DE DETROIT: FECHA, HORA Y DÓNDE VER J3 SERIE DIVISIONAL MLB
- Fecha: Martes, 7 de octubre de 2025
- Hora: 3:08 p.m.
- Lugar: Comerica Park
- Dónde ver: En vivo por la señal de RPC