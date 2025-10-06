Marineros de Seattle vs Tigres de Detroit: Fecha, hora y dónde ver J3 Serie Divisional MLB FOTO: MLB

Los Marineros de Seattle visitarán a los Tigres de Detroit en el tercer partido de la Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB.

Tras la victoria de los Tigres 3-2 en el primer choque en el T-Mobile Park, los Marineros se llevaron un triunfo 3-2 en el Juego 2 de esta Serie Divisional, en un duelo que, por donde se lo mire, era de vida o muerte.

