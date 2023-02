Mike Trout quiere convencer a Shohei Ohtani para que se quede

La superestrella de los Angelinos, Mike Trout , quien continúa siendo uno de los mejores exponentes del béisbol, dijo que ha sido complicado lidiar con tantas lesiones y no haber podido clasificar a la postemporada en los últimos años. Sin embargo, se mostró optimista de cara al 2023.

Trout, tres veces ganador del premio a Jugador Más Valioso de la Liga Americana y 10 veces convocado al Juego de Estrellas, viene de una temporada en la que empalmó 40 bambinazos, pero en que se vio limitado a participar en apenas 119 juegos debido a una lesión en la espalda que lo apartó de la acción durante casi un mes, entre julio y agosto. El cañonero de 31 años no ha disputado más de 140 partidos en una campaña desde el 2016. Y los Angelinos, al mismo tiempo, intentan acabar con una sequía sin postemporada que se remonta al 2014 – empatada con la seguidilla más larga en ese sentido, junto a los Tigres.

Pero Trout confía en que ha encontrado la rutina de trabajo necesaria para mantenerse en salud durante toda la temporada. Además, está satisfecho con lo hecho por el gerente general Perry Minasian en el receso de campaña, añadiendo profundidad y calidad al roster.

“Definitivamente, dejó un sabor agrio en mi boca el no poder estar en el terreno todo el tiempo y no poder ganar lo suficiente como para clasificar para los playoffs”, mencionó Trout. “Estoy en mis 30 ahora, así que llegó la hora. Con la manera en la que Perry y la gerencia han construido el equipo en este receso de temporada, hemos mejorado mucho, así que creo que vamos en la dirección correcta. Somos un buen equipo”.

Ohtani

Además, Trout reconoció que ésta será una campaña bien importante para su compañero Shohei Ohtani, quien estará en su último año previo a la agencia libre. Trout y Ohtani han compartido equipo desde el 2018, pero los Angelinos no han podido dejar récord positivo en ninguna de las temporadas de ese período.

Trout cree que el hecho de regresar a la postemporada podría ayudar a retener a Ohtani con los Angelinos, y también mencionó que él hará todo lo posible para que el japonés se quede con el club.

“Voy a hacer todo lo posible para mantener a Shohei aquí; eso es seguro”, expresó Trout. “Vamos a salir a ganar. No he hablado con Shohei sobre su futuro, pero parece que la pasa bien aquí. Pero han sido seis años juntos y no hemos clasificado, así que si hay un año en el que hay que clasificar, es éste”.

Trout estaba en una posición similar en el 2019, cuando enfrentaba su último año antes de la agencia libre. Sin embargo, el cañonero decidió quedarse en Los Ángeles, firmando una extensión de contrato de 12 años y US$465.5 millones días antes de la jornada inaugural del 2019.

Trout dijo que todo recaerá sobre Ohtani y lo que el japonés crea que sea lo mejor para él, pero sí confesó que el bateador/lanzador disfruta estar con los Angelinos.

“Creo que lo más importante es lo que él piense que será lo mejor”, mencionó Trout. “Si cree que quedarse en Anaheim es la movida correcta, entonces debe hacer eso. Si no es así, voy a hacer todo lo posible para convencerlo”.

