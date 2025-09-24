MLB: Edmundo Sosa muestra su poder en su vuelta con 3 cuadrangulares

Edmundo Sosa tuvo un regreso de lujo desde la lista de lesionados luego de conectar tres cuadrangulares en la paliza 11-1 de los Phillies de Philadelphia ante los Marlins de Miami.

"Mundito" se fue de 4-3 con tres anotadas, cinco remolcadas jugando en el campo corto antes de ser reemplazado por Brandon Marsh.

El panameño llegó a 10 cuadrangulares en la temporada, para dejar su promedio en .278 con 38 impulsadas, 1 base robada y .776 de OPS.

Sosa había sido activado hoy de la lista de lesionados luego de sufrir una distensión en la ingle derecha (fue colocado en la lista de lesionados el 16 de septiembre, retroactivo al día 13).

Phillies comandan el Este de la LN

Los Phillies son líderes del Este de la Liga Americana en la MLB con marca de 93-65 y están a 11.5 de los Mets de New York.