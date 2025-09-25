MLB: Edmundo Sosa se convirtió en el 6to panameño en pegar 3 HRs en un partido

Edmundo Sosa tuvo un regreso espectacular desde la lista de lesionados luego de conectar tres cuadrangulares en el triunfo de los Phillies de Philadelphia ante los Marlins de Miami.

"Mundito" se fue de 4-3 con tres anotadas, cinco remolcadas jugando en el campo corto antes de ser reemplazado por Brandon Marsh. El panameño llegó a 10 cuadrangulares en la temporada, para dejar su promedio en .278 con 38 impulsadas, 1 base robada y .776 de OPS.

Los Phillies se preparan para ser parte de la postemporada luego de liderar el Este de la Liga Nacional.

Edmundo Sosa hace historia

Sosa se convirtió en el sexto panameño en conectar al menos 3 cuadrangulares en un partido de MLB, igualando a:

Héctor López - 1958

Adolfo Phillips - 1967

Ben Oglivie - 1979, 1982 y 1983

Carlos Lee - 2007

Iván Herrera - 2025