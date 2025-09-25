MLB: Edmundo Sosa se convirtió en el 6to panameño en pegar 3 HRs en un partido

Edmundo Sosa tuvo un regreso espectacular desde la lista de lesionados luego de conectar tres cuadrangulares en el triunfo de los Phillies de Philadelphia ante los Marlins de Miami.
Los Phillies se preparan para ser parte de la postemporada luego de liderar el Este de la Liga Nacional.
Edmundo Sosa hace historia
Sosa se convirtió en el sexto panameño en conectar al menos 3 cuadrangulares en un partido de MLB, igualando a:
- Héctor López - 1958
- Adolfo Phillips - 1967
- Ben Oglivie - 1979, 1982 y 1983
- Carlos Lee - 2007
- Iván Herrera - 2025