MLB MLB -  25 de septiembre de 2025 - 08:18

MLB: Edmundo Sosa se convirtió en el 6to panameño en pegar 3 HRs en un partido

Edmundo Sosa llegó a 10 cuadrangulares en la temporada, para dejar su promedio en .278 con 38 impulsadas, 1 base robada y .776 de OPS.

Edmundo Sosa

Edmundo Sosa

AFP

Edmundo Sosa tuvo un regreso espectacular desde la lista de lesionados luego de conectar tres cuadrangulares en el triunfo de los Phillies de Philadelphia ante los Marlins de Miami.

"Mundito" se fue de 4-3 con tres anotadas, cinco remolcadas jugando en el campo corto antes de ser reemplazado por Brandon Marsh. El panameño llegó a 10 cuadrangulares en la temporada, para dejar su promedio en .278 con 38 impulsadas, 1 base robada y .776 de OPS.

Los Phillies se preparan para ser parte de la postemporada luego de liderar el Este de la Liga Nacional.

Edmundo Sosa hace historia

Sosa se convirtió en el sexto panameño en conectar al menos 3 cuadrangulares en un partido de MLB, igualando a:

  • Héctor López - 1958
  • Adolfo Phillips - 1967
  • Ben Oglivie - 1979, 1982 y 1983
  • Carlos Lee - 2007
  • Iván Herrera - 2025
Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/AurelioOrtiz31/status/1971014725048959048&partner=&hide_thread=false
En esta nota:
Seguir leyendo

MLB: Edmundo Sosa se lesiona en la recta final de la temporada regular

MLB: Phillies de Edmundo Sosa son los campeones en el Este de la Liga Nacional

MLB: Edmundo Sosa y los Phillies aseguraron su boleto a postemporada

Recomendadas

Últimas noticias