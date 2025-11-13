MLB: Aaron Judge y Shohei Ohtani volvieron a llevarse el MVP

El bateador designado y lanzador de los Dodgers de Los Ángeles, Shohei Ohtani , fue nombrado de forma unánime como Jugador Más Valioso de la Liga Nacional la noche del jueves, mientras que Aaron Judge de los Yankees se llevó el galardón en la Liga Americana. Los anuncios se hicieron en vivo por MLB Network.

Ohtani superó en la votación de los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos (BBWAA) a los otros dos finalistas en el Viejo Circuito, Kyle Schwarber de los Filis y el dominicano Juan Soto de los Mets. Es la tercera vez seguida que Ohtani gana el JMV y la cuarta en total, uniéndose a Barry Bonds (siete) con cuatro o más de estos reconocimientos.

La cerrada votación en la Americana - MLB

Judge ganó el JMV por tercera vez en su carrera tras imponerse en una cerrada elección al receptor Cal Raleigh de los Marineros. El toletero de los Yankees se llevó 17 votos al primer lugar y 355 puntos, mientras que Raleigh consiguió 13 votos al primer puesto y 335 puntos. El tercera base dominicano José Ramírez de los Guardianes terminó tercero.

Ohtani se unió a Roger Maris (Yankees de 1960-1961 ) como los únicos jugadores en ganar el Jugador Más Valioso (JMV) en sus primeras dos temporadas con un equipo, y a Joe Morgan (Rojos de 1975 y 1976) como los únicos jugadores en ganar tanto un JMV como la Serie Mundial en campañas consecutivas.

Es difícil argumentar en contra del valor de Ohtani cuando prácticamente lo hace todo. Ahora que ha vuelto a ser un una doble-amenaza con el bate y en la lomita, sería difícil para cualquiera vencer a Ohtani por su tercer premio JMV consecutivo, y cuarto en total, cuando nadie más puede tener un impacto de ambos lados del juego como él lo hace.

Se podría argumentar que su desempeño como bateador por sí solo merece el reconocimiento de JMV. Ohtani lideró la Liga Nacional con OPS de 1.014 y OPS+ de 179. También empalmó 55 cuadrangulares, sólo superado en la Liga Nacional por los 56 de Schwarber. Su extraordinaria temporada al bate ocurrió mientras completaba su rehabilitación durante gran parte del año de una segunda cirugía en el codo derecho, y continuó incluso una vez que se reincorporó a la rotación de seis lanzadores de los Dodgers.

FUENTE: MLB