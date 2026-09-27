NATIONS LEAGUE Fútbol Internacional -  27 de septiembre de 2026 - 08:17

UEFA Nations League: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

Repasa los partidos del domingo 27 de septiembre en la Jornada 2 de la UEFA Nations League 2026-2027.

UEFA Nations League: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

UEFA Nations League: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

Foto: EFE/EPA/Fredrik Varfjell

La UEFA Nations League 2026/27 continuará este domingo 27 de septiembre con la segunda jornada de la fase de grupos, que tendrá ocho partidos correspondientes a las Ligas A, B y D.

Entre los encuentros más destacados aparecen Alemania vs. Grecia, Serbia vs. Países Bajos, Noruega vs. Portugal y Dinamarca vs. Gales. Los horarios a continuación están expresados en hora de Panamá.

Partidos del domingo 27 de septiembre en la Nations League

8:00 a.m.

  • Lituania vs. Azerbaiyán

    Liga D, Grupo D2.

11:00 a.m.

  • Dinamarca vs. Gales

Liga A, Grupo A4.

  • Serbia vs. Países Bajos

Liga A, Grupo A2.

  • Austria vs. Kosovo

Liga B, Grupo B3.

  • Gibraltar vs. Andorra

Liga D, Grupo D1.

1:45 p.m.

  • Alemania vs. Grecia

Liga A, Grupo A2.

  • Israel vs. República de Irlanda

Liga B, Grupo B3.

  • Noruega vs. Portugal

    Liga A, Grupo A4.

En esta nota:
Seguir leyendo

UEFA Nations League: España le remontó a Inglaterra en Wembley

UEFA Nations League: Croacia le gana a República Checa con Modric de figura

UEFA Nations League: Francia supera a Turquía con gol y lesión de Kylian Mbappé

Recomendadas

Últimas noticias