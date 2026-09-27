UEFA Nations League: Partidos para hoy domingo 27 de septiembre

La UEFA Nations League 2026/27 continuará este domingo 27 de septiembre con la segunda jornada de la fase de grupos, que tendrá ocho partidos correspondientes a las Ligas A, B y D.
Partidos del domingo 27 de septiembre en la Nations League
8:00 a.m.
- Lituania vs. Azerbaiyán
Liga D, Grupo D2.
11:00 a.m.
- Dinamarca vs. Gales
Liga A, Grupo A4.
- Serbia vs. Países Bajos
Liga A, Grupo A2.
- Austria vs. Kosovo
Liga B, Grupo B3.
- Gibraltar vs. Andorra
Liga D, Grupo D1.
1:45 p.m.
- Alemania vs. Grecia
Liga A, Grupo A2.
- Israel vs. República de Irlanda
Liga B, Grupo B3.
- Noruega vs. Portugal
Liga A, Grupo A4.