MLB: Astros continúan su racha con un impecable Framber Valdez

"Me siento muy orgulloso de todo el trabajo que he podido hacer y que el equipo ha podido hacer", dijo Valdez. "Me enorgullece conseguir una victoria para el equipo y trato de ser constante cada vez que salgo a la cancha".

Framber y grandes actuaciones en la MLB

Valdez (13-5) mejoró su récord a 8-0 con una efectividad de 2.39 en sus últimas 10 aperturas, todas las cuales han sido ganadas por los Astros. La victoria del domingo fue la décima de Houston en sus últimos 11 juegos, y se mantuvo cuatro juegos por delante de los Marineros en la cima de la División Oeste de la Liga Americana.

Valdez ponchó a nueve bateadores y permitió tres hits (todos sencillos) y una base por bolas, y fue retirado después de sólo 82 lanzamientos, ya que Espada decidió dejarle la tarea a su bullpen. Bryan Abreu lanzó una octava entrada sin anotaciones y Josh Hader trabajó una novena con 1-2-3 para extender su récord de equipo a 27 conversiones de salvamentos consecutivos.

