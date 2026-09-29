MLB MLB -  29 de septiembre de 2026 - 10:17

MLB: Edmundo Sosa, en el line-up de los Phillies para juego 1 del Wild Card

El panameño Edmundo Sosa figura en el line-up inicial de los Phillies vs Atlanta en el juego 1 del Wild Card de la MLB.

MLB: Edmundo Sosa
MLB: Edmundo Sosa, en el line-up de los Phillies para juego 1 del Wild CardFoto: IA

El panameño Edmundo Sosa estará en el lineup titular de los Phillies de Philadelphia para enfrentar este martes 29 de septiembre a los Bravos de Atlanta, en el Juego 1 de la Serie del Wild Card de la Liga Nacional en la MLB.

Sosa será el tercera base y octavo bate en la alineación de Philadelphia, en un compromiso que se disputará en el Truist Park de Atlanta. La alineación también incluye a Trea Turner, Kyle Schwarber, Bryce Harper, Alec Bohm, Derek Hill, Bryan De La Cruz, Bryson Stott y J.T. Realmuto.

El primer lanzamiento está programado para las 2:00 p.m. (hora del Este), mientras que en Panamá la transmisión podrá seguirse en vivo por RPC desde la 1:00 p.m.

Lineup de los Phillies - MLB

  1. Trea Turner — SS
  2. Kyle Schwarber — DH
  3. Bryce Harper — RF
  4. Alec Bohm — 1B
  5. Derek Hill — CF
  6. Bryan De La Cruz — LF
  7. Bryson Stott — 2B
  8. Edmundo Sosa — 3B
  9. J.T. Realmuto — C

Jesús Luzardo (abridor)

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