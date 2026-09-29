MLB: Edmundo Sosa, en el line-up de los Phillies para juego 1 del Wild Card

El panameño Edmundo Sosa estará en el lineup titular de los Phillies de Philadelphia para enfrentar este martes 29 de septiembre a los Bravos de Atlanta, en el Juego 1 de la Serie del Wild Card de la Liga Nacional en la MLB.
El primer lanzamiento está programado para las 2:00 p.m. (hora del Este), mientras que en Panamá la transmisión podrá seguirse en vivo por RPC desde la 1:00 p.m.
Lineup de los Phillies - MLB
- Trea Turner — SS
- Kyle Schwarber — DH
- Bryce Harper — RF
- Alec Bohm — 1B
- Derek Hill — CF
- Bryan De La Cruz — LF
- Bryson Stott — 2B
- Edmundo Sosa — 3B
- J.T. Realmuto — C
Jesús Luzardo (abridor)