MLB: Edmundo Sosa, en el line-up de los Phillies para juego 1 del Wild Card Foto: IA

El panameño Edmundo Sosa estará en el lineup titular de los Phillies de Philadelphia para enfrentar este martes 29 de septiembre a los Bravos de Atlanta, en el Juego 1 de la Serie del Wild Card de la Liga Nacional en la MLB.

Sosa será el tercera base y octavo bate en la alineación de Philadelphia, en un compromiso que se disputará en el Truist Park de Atlanta. La alineación también incluye a Trea Turner, Kyle Schwarber, Bryce Harper, Alec Bohm, Derek Hill, Bryan De La Cruz, Bryson Stott y J.T. Realmuto.

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