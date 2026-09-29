MLB: Phillies revelan roster para Wild Card ¿Está Edmundo Sosa?

Los Phillies de Philadelphia definieron su roster de 26 jugadores para la Serie del Wild Card de la Liga Nacional en la MLB, donde se medirán a los Bravos de Atlanta en una serie al mejor de tres partidos.
La presencia de Sosa representa una nueva oportunidad para el jugador panameño de aportar a los Phillies durante la postemporada, especialmente por su versatilidad defensiva en el cuadro.
Philadelphia llevará al Wild Card a 12 lanzadores, tres receptores, cinco jugadores de cuadro, cinco jardineros y un bateador designado.
La ausencia de los Phillies - MLB
Una de las principales novedades del roster es la ausencia de Luis Arráez, quien quedó fuera debido a una lesión en el tobillo izquierdo. Su lugar fue ocupado por Otto Kemp.
El primer encuentro entre Phillies y Braves está programado para este martes en el Truist Park de Atlanta, con Jesús Luzardo anunciado como abridor de Philadelphia (1:00 pm por RPC).