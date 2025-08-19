MLB: Bryce Harper brilló con dos cuadrangulares de más de 440 pies en un mismo juego

El pelotero Bryce Harper conectó su jonrón más largo desde 2023 la noche del lunes y en el siguiente episodio pegó uno todavía más largo para liderar triunfo de los Phillies de Philadelphia ante Marineros de Seattle (12-7) en la MLB .

Harper disparó su primer cuadrangular de la noche con una proyección de Statcast de 440 pies hacia el segundo nivel del jardín derecho-central en el sexto inning. Era su batazo más largo desde el 23 de septiembre de 2023, pero necesitó menos de una hora para superarlo.

En el séptimo, Harper sacudió un misil contra la fachada del segundo nivel en la misma zona, con una distancia proyectada de 448 pies. Harper aportó dos de los cuatro vuelacercas de los Filis en su triunfo 12-7 sobre los Marineros en la apertura de la serie en el Citizens Bank Park.

Grandes contactos de Harper en noche de MLB

Después de casi dos años sin conectar un jonrón de 440 pies, Harper pegó dos en una sola noche. Es el único jugador en MLB esta temporada con múltiples bambinazos de esa distancia en un mismo juego, y el primero de los Filis en lograrlo desde que Statcast empezó a medir en 2015.

“Creo que los últimos 30 juegos han sido muy buenos”, dijo Harper, quien suma 22 extrabases (incluidos 11 jonrones) y un OPS de .956 en ese lapso. “He bateado con poder, he estado bateando lo mejor que puedo… Pero fue una gran noche para toda la ofensiva”.

FUENTE: MLB