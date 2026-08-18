MLB: Carlos Rodón ha sido activado para abrir con los Yankees en duelo ante Orioles

El zurdo de los Yankees de New York de la MLB, Carlos Rodón, está listo para ser activado de la lista de lesionados de 15 días e iniciar el juego del martes contra los Orioles en Camden Yards.
Cuando Rodón fue colocado en la lista de lesionados el 30 de junio, venía de una salida de 5.0 capítulos de dos carreras (ambas inmerecidas) permitidas contra los Medias Rojas dos días antes. En la campaña, tiene récord de 4-2 con efectividad de 3.30 en nueve aperturas (46.1 episodios) y una proporción de 10.1 ponches por cada base por bolas. No hizo su debut en la temporada hasta el 10 de mayo, mientras se recuperaba de una cirugía durante el invierno para eliminar espolones óseos del codo izquierdo.
La campaña pasada, Carlos Rodón puso un récord personal de 18 victorias con Nueva York y registró efectividad de 3.09 en 33 aperturas, obteniendo un sexto lugar en las votaciones para el Premio Cy Young de la Liga Americana.
FUENTE: MLB