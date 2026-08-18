MLB: Carlos Rodón ha sido activado para abrir con los Yankees en duelo ante Orioles

El zurdo de los Yankees de New York de la MLB, Carlos Rodón , está listo para ser activado de la lista de lesionados de 15 días e iniciar el juego del martes contra los Orioles en Camden Yards.

Será la primera apertura de Rodón en las Grandes Ligas desde el 28 de junio, tras un episodio de inflamación en el codo izquierdo. Rodón ha hecho dos aperturas de rehabilitación en ligas menores este mes, siendo la más reciente el jueves con Doble-A Somerset. Lanzó 4.1 entradas sin permitir carreras, permitiendo dos hits y una base por bolas y ponchando a siete. Rodón realizó 58 pitcheos, registrando 41 strikes.

Cuando Rodón fue colocado en la lista de lesionados el 30 de junio, venía de una salida de 5.0 capítulos de dos carreras (ambas inmerecidas) permitidas contra los Medias Rojas dos días antes. En la campaña, tiene récord de 4-2 con efectividad de 3.30 en nueve aperturas (46.1 episodios) y una proporción de 10.1 ponches por cada base por bolas. No hizo su debut en la temporada hasta el 10 de mayo, mientras se recuperaba de una cirugía durante el invierno para eliminar espolones óseos del codo izquierdo.

La campaña pasada, Carlos Rodón puso un récord personal de 18 victorias con Nueva York y registró efectividad de 3.09 en 33 aperturas, obteniendo un sexto lugar en las votaciones para el Premio Cy Young de la Liga Americana.

FUENTE: MLB