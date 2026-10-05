Michael Amir Murillo llegó a 100 partidos con la Selección de Panamá

El capitán de la Selección de Panamá, Michael Amir Murillo , alcanzó este lunes una cifra histórica al disputar su partido número 100 con la camiseta de la selección mayor, en el duelo ante Ecuador en Japón.

¡100 PARTIDOS AMIR ! Queremos darle la enhorabuena a nuestro capitán Michael Amir Murillo quien cumple hoy su partido No. 100 con #PanamáMayor en este partido ante Ecuador . Que sean muchos más, Amir . #MareaQueLate pic.twitter.com/QXKHyN21nE

El defensor panameño de 30 años recibió el reconocimiento por parte de la selección, que destacó su trayectoria y liderazgo como capitán del equipo.

Murillo, actualmente jugador del Besiktas de la Superliga de Turquía, debutó con la Selección el 15 de marzo de 2016, en un partido amistoso frente a Nicaragua. Desde entonces, se ha consolidado como uno de los jugadores habituales del combinado nacional y ha participado en diferentes procesos y competencias internacionales como dos mundiales (Rusia 2018 y Estados Unidos, Canadá y México 2026).

Números de Michael Amir Murillo con la selección de Panamá

Su primer gol con la selección mayor llegó el 27 de abril de 2016, durante un encuentro amistoso contra Martinica.

Según información de Transfermarkt, Amir suma 9 goles en 100 encuentros.

Ahora, más de una década después de su debut, Murillo alcanza la importante cifra de 100 partidos con Panamá, convirtiéndose en uno de los futbolistas con mayor recorrido en la historia reciente de la selección.