MAREA ROJA Marea Roja -  5 de octubre de 2026 - 03:03

¡Debut soñado! Josué Vergara debuta con la Selección de Panamá marcándole a Ecuador

En su debut con la selección de Panamá, Josué Vergara anotó en el primer tiempo en el choque ante Ecuador.

¡Debut soñado! Josué Vergara debuta con la Selección de Panamá marcándole a Ecuador

¡Debut soñado! Josué Vergara debuta con la Selección de Panamá marcándole a Ecuador

FOTO: FPF

La Selección de Panamá se adelantó ante Ecuador en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, gracias al debutante Josué Vergara, quien al minuto 38' mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 en el Estadio Nacional de Tokio.

La jugada nació tras un remate de Vergara que se estrelló en el poste del arco defendido por el guardameta ecuatoriano Gonzalo Valle luego del centro de José Luis Rodríguez y en el rebote, "Yayita" de 19 años definió en la segunda ocasión que tuvo para marcar su primer gol con la Selección Mayor de Panamá.

La situación de Josué Vergara con la Selección y el KAA Gent

Vergara había sido inicialmente convocado para la gira asiática, pero su club, el KAA Gent de Bélgica, no le otorgó el permiso para viajar debido a una lesión.

Ante esta situación, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) solicitó que el jugador pudiera desplazarse a Japón para disputar el último partido de la gira, con el objetivo de evaluarlo y conocer su condición antes de utilizarlo.

Finalmente, Vergara recibió la oportunidad y respondió de inmediato, marcando en su debut con la camiseta de Panamá.

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