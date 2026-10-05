¡Debut soñado! Josué Vergara debuta con la Selección de Panamá marcándole a Ecuador

La Selección de Panamá se adelantó ante Ecuador en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, gracias al debutante Josué Vergara , quien al minuto 38' mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 en el Estadio Nacional de Tokio .

La jugada nació tras un remate de Vergara que se estrelló en el poste del arco defendido por el guardameta ecuatoriano Gonzalo Valle luego del centro de José Luis Rodríguez y en el rebote, "Yayita" de 19 años definió en la segunda ocasión que tuvo para marcar su primer gol con la Selección Mayor de Panamá.

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Llegó el primero de Josué Vergara con la selección de Panamá. #EstoyMareaRoja pic.twitter.com/0apb9ZLxHI — Deportes RPC (@deportes_rpc) October 5, 2026

La situación de Josué Vergara con la Selección y el KAA Gent

Vergara había sido inicialmente convocado para la gira asiática, pero su club, el KAA Gent de Bélgica, no le otorgó el permiso para viajar debido a una lesión.

Ante esta situación, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) solicitó que el jugador pudiera desplazarse a Japón para disputar el último partido de la gira, con el objetivo de evaluarlo y conocer su condición antes de utilizarlo.

Finalmente, Vergara recibió la oportunidad y respondió de inmediato, marcando en su debut con la camiseta de Panamá.