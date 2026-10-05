¡Debut soñado! Josué Vergara debuta con la Selección de Panamá marcándole a Ecuador

La Selección de Panamá se adelantó ante Ecuador en el partido por el tercer lugar de la Copa Kirin 2026, gracias al debutante Josué Vergara, quien al minuto 38' mandó el balón al fondo de las redes para poner el 1-0 en el Estadio Nacional de Tokio.
La situación de Josué Vergara con la Selección y el KAA Gent
Vergara había sido inicialmente convocado para la gira asiática, pero su club, el KAA Gent de Bélgica, no le otorgó el permiso para viajar debido a una lesión.
Ante esta situación, la Federación Panameña de Fútbol (FPF) solicitó que el jugador pudiera desplazarse a Japón para disputar el último partido de la gira, con el objetivo de evaluarlo y conocer su condición antes de utilizarlo.
Finalmente, Vergara recibió la oportunidad y respondió de inmediato, marcando en su debut con la camiseta de Panamá.