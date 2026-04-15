MLB celebra el legado de Jackie Robinson en su día

Major League Baseball ( MLB ) celebra la vida de Jackie Robinson hoy con su tradicional Día de Jackie Robinson . Se trata del 79 aniversario del debut de Robinson con los Dodgers de Brooklyn , que rompió la barrera racial del béisbol.

Como parte de su programa MLB Together, todo el personal en el terreno usará el icónico Nro. 42 de Jackie en azul Dodger, sin importar los colores principales de cada equipo, además de medias azules con el “42” de la marca Stance. Las gorras de cada club también llevarán un parche lateral con el “42”.

Iniciativas para celebrar a Jackie Robinson - MLB

MLB también presentará una nueva campaña titulada “We Are Jackie”, que incluirá un contenido especial en las plataformas de MLB Media narrado por el miembro del Salón de la Fama CC Sabathia.

La iniciativa también contará con una serie de entrevistas en redes sociales con jugadores actuales y retirados, incluyendo a Sabathia, el inducido al Salón de la Fama de 2026 Andruw Jones, el Novato del Año de la Liga Nacional 2022 Michael Harris II, los jardineros de Atléticos Lawrence Butler y Denzel Clarke, Victor Scott II de los Cardenales de San Luis, y las jugadoras de AUSL Maya Brady y Jayda Coleman, quienes compartirán perspectivas personales sobre cómo el legado de Jackie ha impactado sus carreras y su influencia en el juego hoy.

FUENTE: MLB