MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 17 de agosto? Foto: MLB

Los Grandes Ligas ( MLB ) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del domingo 17 de agosto.

Los peloteros Miguel Amaya (esguince de tobillo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Actuación de los panameños en la MLB - domingo, 17 de agosto

José Caballero: El "Chema" de 28 años fue titular en el campocorto, durante la victoria de los Yankees de Nueva York 8-4 sobre los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium.

Caballero bateó de 4-1 con 1 carrera anotada, 1 empujada y 1 ponche, para dejar su promedio ofensivo en .233.

Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cardenales de San Luis 8-4 ante los Yankees de Nueva York. Herrera se fue en blanco en cuatro turnos, se ponchó en una ocasión y anotó una carrera para dejar su promedio en .288.