MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el domingo 17 de agosto?

Repasa la actuación de los dos peloteros panameños que vieron acción el domingo 17 de agosto en el Béisbol de las Grandes Ligas (MLB).

Los Grandes Ligas (MLB) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del domingo 17 de agosto.

Los peloteros Miguel Amaya (esguince de tobillo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Actuación de los panameños en la MLB - domingo, 17 de agosto

José Caballero: El "Chema" de 28 años fue titular en el campocorto, durante la victoria de los Yankees de Nueva York 8-4 sobre los Cardenales de San Luis en el Busch Stadium.

Caballero bateó de 4-1 con 1 carrera anotada, 1 empujada y 1 ponche, para dejar su promedio ofensivo en .233.

Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la derrota de los Cardenales de San Luis 8-4 ante los Yankees de Nueva York. Herrera se fue en blanco en cuatro turnos, se ponchó en una ocasión y anotó una carrera para dejar su promedio en .288.

