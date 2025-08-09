MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el viernes 8 de agosto?

Los Grandes Ligas ( MLB ) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del viernes 8 de agosto.

Los peloteros Miguel Amaya (rehabilitación - oblicuo izquierdo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Actuación de los panameños en la MLB - viernes, 8 de agosto

Edmundo Sosa: El capitalino entró en la séptima entrada a jugar en la tercera base por Otto Kemp, en el duelo donde los Phillies de Philadelphia vencieron 9-1a los Rangers de Texas.

"Mundito" de 29 años bateó de 1-1 y anotó una carrera.

José Caballero: El utility santeño entró como corredor emergente por Giancarlo Stanton en la baja del décimo episodio, en la derrota de los Yankees de Nueva York 5-3 ante los Astros de Houston.

Iván Herrera: El máscara de 25 años estuvo como bateador designado en la victoria de los Cardenales de San Luis 5-0 frente a los Cubs de Chicago. Herrera no pegó imparable en tres turnos, pero empujó una carrera y se ponchó en una ocasión para dejar su promedio en .301.