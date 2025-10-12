MLB: ¿Cómo quedaron definidas las Series de Campeonatos?

Los Cerveceros, como locales, se impusieron por 3-2 en la Serie Divisional de la Liga Nacional y se clasificaron para la Serie de Campeonato, donde se enfrentarán a los Dodgers de Los Ángeles , actuales campeones de la Serie Mundial de la MLB .

La serie al mejor de siete partidos comienza el lunes en Milwaukee y el ganador se enfrentará a los Azulejos de Toronto o los Marineros de Seattle en la Serie Mundial.

Marineros y Azulejos inician serie este domingo en el Rogers Centre y tendremos un duelo especial de poder entre Vladimir Guerrero Jr y Cal Raleigh.

Raleigh es fuerte candidato al Jugador Más Valioso de la Liga Americana, junto con Aaron Judge, tras poner récords de más cuadrangulares para un receptor y para un bateador ambidextro, convirtiéndose en el séptimo ligamayorista con 60 vuelacercas o más en una temporada. De su parte, Guerrero Jr. puso números bien buenos (OPS de .848, 34 dobles, 23 jonrones), pero no espectaculares en la campaña regular.

Sin embargo, la ronda divisional de los playoffs representó una explosión con el madero para Guerrero Jr., quien bateó de 17-9 (.529) con tres estacazos y nueve empujadas en la victoria de los Azulejos sobre los Yankees. Del lado de Seattle, en su SDLA ante los Tigres, Raleigh tuvo promedio de .381 con un jonrón, cuatro empujadas y cuatro bases por bolas en cinco juegos.

Series de Campeonatos de la MLB 2025

Marineros de Seattle vs Azulejos de Toronto - Liga Americana

Los Ángeles Dodgers vs Cerveceros de Milwaukee - Liga Nacional

