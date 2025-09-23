MLB confirma el Sistema de Retos ABS para la temporada 2026

Después de una revisión profunda, el Sistema de Retos ABS ha sido confirmado para la temporada del 2026 de MLB .

El Comité de Competencia Conjunto votó la tarde del martes para implementar el Sistema de Retos del Sistema Automatizado de Bolas y Strikes (ABS), impulsado por T-Mobile, en las Grandes Ligas, después de varios años de experimentación en liga menor y su uso en la pretemporada de MLB y en el Juego de Estrellas de este año.

Considerado un punto intermedio entre los llamados “umpires robot” que podrían sentenciar cada bola y strike y la larga tradición del error humano natural que viene con los árbitros humanos, el Sistema de Retos ABS les da a los equipos la oportunidad de solicitar una revisión rápida de algunas de las sentencias de bola y strike más importantes en un partido determinado.

El Sistema de Retos ABS funciona en una red privada 5G de Advanced Network Solutions de T-Mobile for Business.

Aunque MLB ha tenido varias versiones de la revisión de repeticiones en video desde el 2008, ésta será la primera vez en la historia de la temporada regular al más alto nivel del béisbol en la que las sentencias de bolas y strikes del umpire del plato no serán irrefutables.

Con la tecnología Hawk-Eye funcionando en segundo plano y monitoreando la localización exacta de cada lanzamiento en relación con la zona del bateador, los jugadores pueden solicitar un reto de una sentencia de bola o strike que consideren que el árbitro se equivocó.

Así funciona el Sistema de Retos ABS - MLB

¿Cuántos retos recibirá cada equipo?

Cada equipo comenzará el encuentro con dos retos.

¿Recibirán los equipos un reto extra en extrainnings?

Si un partido se va a extrainnings, cualquier equipo que empiece la entrada adicional sin retos recibirá uno para el 10mo episodio. Si agotan ese reto, recibirán otro para el 11vo, y así sucesivamente. Si a un equipo le quedan retos al principio del 10mo inning, no recibirá un reto extra para esa entrada, aunque sí lo hará para cualquier episodio posterior si se queda sin retos al inicio del mismo.

¿Se utilizará el Sistema de Retos ABS en todos los juegos de MLB en todos los estadios?

Sí.

¿Y durante la postemporada?

También, sí.

¿Quién podrá solicitar un reto?

El bateador, el lanzador o el receptor pueden retar la sentencia de un árbitro. Nadie más, ni siquiera el manager puede hacerlo.

Los retos deben hacerse inmediatamente después de la sentencia del umpire, sin ayuda del dugout ni de otros jugadores.

FUENTE: MLB