20 de agosto de 2025

MLB: Conoce a los panameños que han conectado cuadrangulares con los Yankees

El 'Chema' José Caballero se unió a una lista histórica de panameños con jonrón en los Yankees de Nueva York.

El pelotero santeño José Caballero sigue haciendo historia y dejando su huella en la organización de los Yankees de Nueva York, la más ganadora de todo el béisbol de las Grandes Ligas (MLB) con 27 títulos de Serie Mundial.

'Chema' de 28 años se convirtió la noche del martes 19 de agosto en el quinto pelotero panameño en conectar al menos un jonrón con el uniforme de los Yankees en la Gran Carpa, según información de Aurelio Ortiz.

El poder de José Caballero vs los Rays

El santeño tuvo una noche soñada el martes, conectando sus dos primeros jonrones con los del Bronx, remolcando tres carreras y anotando dos en la victoria de los ‘Bombarderos' 13-3 sobre su ex equipo, los Rays de Tampa Bay.

En la actual temporada 2025 de la MLB, llegó a 4 vuelacercas, 31 empujadas y 44 anotadas.

Panameños con cuadrangulares en los Yankees de Nueva York - MLB

  1. Héctor López 69
  2. Roberto Kelly 57
  3. Omar Moreno 6
  4. Rubén Rivera 2
  5. José Caballero 2
