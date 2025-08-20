MLB: José Caballero brilló con los Yankees en noche de 2 cuadrangulares

El pelotero panameño José Caballero lució impecable a la ofensiva, en el triunfo de los Yankees de New York por pizarra de 13-3 ante los Rays de Tampa Bay en jornada disputada en el George M. Steinbrenner Field.

Caballero, jugó en la tercera base y terminó de 4-2, con 2 cuadrangulares, 2 anotas y 3 carreras empujadas, en una gran actuación ante su ex equipo en la MLB.

El Santeño fue parte de un momento histórico, en un partido en el que los del Bronx pegaron 9 cuadrangulares, 3 de ellos seguidos, igualando récord de la franquicia.

José Caballero, un "bombardero" santeño

“Por eso son los Bombarderos del Bronx”, mencionó Caballero. “Al estar con esos muchachos, algo se te pega”, señaló el jugador de 28 años de edad.

“Muchos buenos swings. Cada juego es importante. No tomo a la ligera cuando podemos añadir y tener una actuación como esta”, dijo Aaron Boone luego del triunfo.

"Chema" continua abriéndose paso en la alineación titular de los Yankees de New York, después de ser cambiado repentinamente de Tampa Bay Rays, su segundo equipo en las Grandes Ligas.