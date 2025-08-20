MLB: Cristopher Sánchez se luce con 12 ponches en victoria de Phillies

El dominicano Cristopher Sánchez ha lanzado como un as durante toda la temporada de MLB y fue el encargado de sellar la serie ante Marineros de Seattle, en un partido en el que ganaron por pizarra de 6-4 en el Citizens Bank Park.

Ha sido un lujo adicional para un equipo de los Phillies de Philadelphia que ha contado con Zack Wheeler en ese rol durante el último lustro. Pero con el futuro de Wheeler en duda para el resto de la campaña, la evolución de Sánchez ha pasado de ser un lujo a una necesidad.

En su primera apertura desde que Wheeler ingresó a la lista de lesionados por un coágulo sanguíneo, Sánchez lanzó como, bueno, Cristopher Sánchez. Igualó su marca personal con 12 ponches, aunque una falla del bullpen lo obligó a conformarse con una decisión no favorable en la victoria del martes por 6-4 sobre los Marineros en el Citizens Bank Park.

Un agresivo Christopher Sánchez

Sánchez ha estado particularmente dominante durante los últimos dos meses y medio. Su efectividad de 1.94 desde el inicio de junio es la mejor de las Mayores con holgura (Paul Skenes es segundo con 2.17).

Christopher Sánchez estuvo agresivo toda la noche contra Seattle, lanzando 26 strikes en el primer pitcheo a 27 bateadores.

