MLB: Impresionantes números de José Caballero desde su llegada a los Yankees

En el último día de la fecha límite de cambios (31 de julio) en la temporada 2025 de las Grandes Ligas ( MLB ), el versátil pelotero panameño José Caballero fue traspasado a los Yankees de Nueva York en un cambio por el jardinero venezolano Everson Pereira.

Desde entonces, 'Chema' ha demostrado su poder y velocidad en las bases, ganándose la confianza del mánager Aaron Boone.

El santeño de 28 años tuvo una noche soñada el martes 19 de agosto, conectando sus dos primeros jonrones con los del Bronx, remolcando tres carreras y anotando dos en la victoria de los ‘Bombarderos' 13-3 sobre su ex equipo, los Rays de Tampa Bay.

En la actual temporada 2025 de la MLB, llegó a 4 vuelacercas, 31 empujadas y 44 anotadas.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Yankees/status/1958020486115283236&partner=&hide_thread=false Cabs are here pic.twitter.com/35IrHMhTzJ — New York Yankees (@Yankees) August 20, 2025

Caballero debutó en Las Mayores con los Marineros de Seattle en el 2023, viendo acción en 104 partidos y luego llegó a los Rays, donde jugó 139 encuentros en 2024 y suma 97 en el 2025 con Rays y Yankees.

En el 2024 lideró el departamento de bases robadas en la Liga Americana con 44 y en la actual campaña suma 39, líder en toda la MLB.

Números de José Caballero con los Yankees de Nueva York - MLB

En 11 juegos con los Yankees (6 como titular), Caballero tiene un promedio ofensivo de .364 producto de 8 imparables en 22 turnos al bate, 1 doble, 2 jonrones, 4 carreras empujadas, 7 anotadas, 3 bases por bolas, 3 ponches y 5 bases robadas.