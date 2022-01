MLB: Edmundo Sosa con gran motivación para la temporada 2022

Edmundo Sosa se mantiene en una rutina de 5 días, 1 hora y media en el gimnasio, con una alimentación sana y ejercicios fuera del local para tratar de prepararlo cuando se de el regreso a los Estados Unidos para la MLB.

"Yo me estoy preparando fuerte aquí en The Lab, con el Coach Leonardo, un grupo muy bueno, con el que he estado trabajando estos tres meses, con Jaime, Espino y Herrera y hay una química muy buena, voy fuerte para el 2022, motivado, voy confiado porque me preparé", agregó Edmundo Sosa.

SOBRE EL PROSPECTO IVÁN HERRERA

"Iván, es un chamaco muy trabajador, muy motivador, he tenido la oportunidad de trabajar con él, nos hemos ayudado mutuamente, me ha apoyado".

Por el momento, Edmundo Sosa no puede comunicarse, ni viajar con los Cardenales de San Luis, por la huelga entre la Asociación de Peloteros y la MLB.