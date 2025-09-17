MLB: Edmundo Sosa se lesiona en la recta final de la temporada regular

MLB: Edmundo Sosa se lesiona en la recta final de la temporada

El Grandes Ligas panameño Edmundo Sosa fue colocado en la lista de lesionados de 10 días por una distensión en la ingle derecha, anunciaron los Phillies de Philadelphia de la MLB .

De esta manera, la organización tomó la decisión de seleccionar el contrato del infielder dominicano Rafael Lantigua desde AAA Lehigh Valley IronPigs. Para hacer espacio en el roster de 40 jugadores, el jardinero Brewer Hicklen fue designado agente libre (DFA).

La lesión del pelotero canalero llega un día después de que los Phillies aseguraran la División Este de la Liga Nacional.

La gran temporada de Edmundo Sosa en la MLB 2025

El orgullo de Juan Díaz a sus 29 años, es un pelotero de mucha confianza para el mánager Rob Thomson, quien al mirar a la banca, tiene a "Mundito" como primera opción.

En la actual campaña batea .270 producto de 62 hits en 230 turnos al bate, 12 dobles, 1 triple, 7 cuadrangulares, 33 empujadas 26 anotadas, 10 bases por bolas, 55 ponches y 1 base robada.