MLB: Phillies de Edmundo Sosa son los campeones en el Este de la Liga Nacional

Los Phillies de Philadelphia del panameño Edmundo Sosa , conquistaron su segundo título consecutivo del Este de la Liga Nacional la noche del lunes con una victoria de 6-5 sobre los Dodgers en 10 entradas.

Fue un cierre salvaje y divertido tras un día largo. El equipo aterrizó en Los Ángeles poco antes de las 2 a.m. hora local, varias horas más tarde de lo previsto debido a otro problema mecánico con su avión (algo que ya ha sucedido varias veces esta temporada). Pero, sin importar la hora de llegada ni el cansancio, tenían que enfrentar a los Dodgers a las 7:10 p.m., hora del Pacífico.

Los Filis comenzaron el juego del lunes con su número mágico para conquistar el Este de la Liga Nacional en uno. Momentos después, Kyle Schwarber conectó su 53er jonrón de la temporada para dar ventaja de 1-0 a los Filis, aunque los Dodgers remontaron y se fueron arriba 3-1 hasta el séptimo inning, cuando la parte baja del orden ofensivo de Filadelfia tomó protagonismo.

Números de Edmundo Sosa

Este año "Mundito" en la MLB está bateando para .270 con 7 cuadrangulares, 33 remolcadas, 1 base robada y .725 de OPS.