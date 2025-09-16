MLB: Phillies de Edmundo Sosa son los campeones en el Este de la Liga Nacional

Los Phillies de Philadelphia del panameño Edmundo Sosa, conquistaron su segundo título consecutivo del Este de la Liga Nacional la noche del lunes con una victoria de 6-5 sobre los Dodgers en 10 entradas.
Los Filis comenzaron el juego del lunes con su número mágico para conquistar el Este de la Liga Nacional en uno. Momentos después, Kyle Schwarber conectó su 53er jonrón de la temporada para dar ventaja de 1-0 a los Filis, aunque los Dodgers remontaron y se fueron arriba 3-1 hasta el séptimo inning, cuando la parte baja del orden ofensivo de Filadelfia tomó protagonismo.
Números de Edmundo Sosa
Este año "Mundito" en la MLB está bateando para .270 con 7 cuadrangulares, 33 remolcadas, 1 base robada y .725 de OPS.