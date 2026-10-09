MLB: Guardianes remontan para forzar un quinto partido ante White Sox

El silencio sepulcral que cayó sobre el Rate Field en la sexta entrada del jueves fue de otra dimensión. Los G uardianes de Cleveland del panameño Daniel Espino vencieron a los Medias Blancas de Chicago por 9-5 en el Juego 4 de la Serie Divisional de la Liga Americana en la MLB , apoyándose en un ataque de seis carreras en el sexto episodio para obligar el Juego 5 el sábado en el Progressive Field.

Los Guardianes están a un paso de un enfrentamiento en la SCLA contra los Rays, después de que sus probabilidades de mantener viva su temporada lucieran increíblemente remotas hace apenas tres días. Ahora, sus posibilidades equivalen a un volado.

Cleveland quiere entrar en la historia de la MLB

De los 18 anteriores equipos en caer abajo 0-2 en una serie de postemporada al mejor de cinco antes de reaccionar para ganar los siguientes dos juegos, 10 (56%) han procedido a ganar también el Juego 5 y la serie. En la historia de la postemporada, los equipos que juegan encuentros de todo o nada en su propio estadio llevan marca de 70-68, incluyendo un récord de 19-22 en la Serie Divisional.

Cleveland envió a 10 bateadores al plato en la sexta entrada tras iniciar el episodio abajo por 4-3. El dominicano Ángel Martínez encendió el ataque tras ser golpeado por un pitcheo y robarse una base, anotando posteriormente con un doblete remolcador de Travis Bazzana que pasó apenas fuera del alcance del jardinero derecho Braden Montgomery, quien se tiró de cabeza.

Los siguientes seis bateadores se embasaron: Patrick Bailey conectó sencillo, el venezolano Brayan Rocchio y Steven Kwan negociaron boletos, y el dominicano José Ramírez, Chase DeLauter y Jo Adell conectaron sencillos.

Las seis vueltas en el episodio empatan la tercera mayor cantidad en una misma entrada en la historia de la franquicia de Cleveland, junto con el Juego 2 de la SDLA de 1999 (tercer episodio). Solo se ubica por debajo de las siete anotadas en el Juego 4 de la SCLA del 2007 (quinto inning) y el Juego 2 de esa misma serie (11mo capítulo).

Tras la victoria de los Guardianes por 9-3 en el Juego 3, esto marca la segunda vez en la historia de la franquicia que Cleveland anota nueve carreras en encuentros consecutivos de postemporada -- siguiendo a los Juegos 3 y 4 de la Serie Mundial de 1997.

FUENTE: MLB