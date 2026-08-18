MLB: Iván Herrera llegó a 14 cuadrangulares en doble jornada de los Cardinals

El panameño Iván Herrera tuvo una jornada productiva con el madero, al participar en los dos encuentros de la doble cartelera entre los St. Louis Cardinals y los Cincinnati Reds , en el Great American Ball Park.

Herrera fue protagonista en ambos partidos y cerró la jornada dejando su sello ofensivo, especialmente en el segundo compromiso, cuando conectó un cuadrangular solitario en la cuarta entrada , su jonrón número 14 de la temporada. El batazo llegó ante el abridor de Cincinnati, Rhett Lowder, y contribuyó a que los Cardinals tomaran ventaja en un partido que terminarían perdiendo 6-5 en 10 entradas.

En el primer encuentro, St. Louis se impuso 2-1, en un duelo de pitcheo en el que Herrera también estuvo involucrado ofensivamente: llegó al plato y anotó una de las carreras de los Cardinals, impulsada por un doble de Alec Burleson en el primer episodio.

La actuación de Herrera fue uno de los aspectos destacados para St. Louis durante una jornada que terminó con división de honores. Los Cardinals estuvieron cerca de completar la barrida, pero Cincinnati reaccionó en el segundo juego y consiguió el triunfo en entradas extras gracias a un doblete productor de Elly De La Cruz, que significó el primer walk-off de su carrera.

Números de Iván Herrera

Este año batea para .248 con 14 cuadrangulares, 53 remolcadas, 7 bases robadas y .754 de OPS.