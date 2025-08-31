MLB MLB -  31 de agosto de 2025 - 07:49

MLB: Jackson Chourio conecta nuevo cuadrangular en gran triunfo de Cerveceros

El pelotero venezolano Jackson Chourio conecta jonrón y los Cerveceros llegan a 85 victorias en la MLB.

MLB: Jackson Chourio conecta nuevo cuadrangular en gran triunfo de Cerveceros

MLB: Jackson Chourio conecta nuevo cuadrangular en gran triunfo de Cerveceros

FOTO: Cole Burston / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 4-1 sobre los Azulejos de Toronto este sábado en el Rogers Centre (Toronto) y llegaron a 85 triunfos en la temporada, en un juego donde el venezolano Jackson Chourio conectó su decimoctavo jonrón del 2025 en la MLB.

Con el partido empatado 1-1 en el noveno episodio, Chourio conectó un batazo al jardín derecho luego de un lanzamiento de Jeff Hoffman para marcar la diferencia.

Consecuentemente, Christian Yelich con un cuadrangular e Isaac Collins con un doble sentenciaron el partido con el 3-1 definitivo.

Milwaukee mejora su récord a 85 triunfos y 52 derrotas en el liderato de la división Central de la Liga Nacional con una ventaja de siete juegos sobre los Cachorros de Chicago.

FUENTE: AFP

En esta nota:
Seguir leyendo

Iván Herrera conecta su onceavo cuadrangular de la temporada con los Cardenales

MLB: Kyle Schwarber y una noche histórico con Phillies

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños en las Grandes Ligas el jueves 28 de agosto?

Recomendadas

Últimas noticias