MLB: Jackson Chourio conecta nuevo cuadrangular en gran triunfo de Cerveceros

Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 4-1 sobre los Azulejos de Toronto este sábado en el Rogers Centre (Toronto) y llegaron a 85 triunfos en la temporada, en un juego donde el venezolano Jackson Chourio conectó su decimoctavo jonrón del 2025 en la MLB .

Con el partido empatado 1-1 en el noveno episodio, Chourio conectó un batazo al jardín derecho luego de un lanzamiento de Jeff Hoffman para marcar la diferencia.

Consecuentemente, Christian Yelich con un cuadrangular e Isaac Collins con un doble sentenciaron el partido con el 3-1 definitivo.

Milwaukee mejora su récord a 85 triunfos y 52 derrotas en el liderato de la división Central de la Liga Nacional con una ventaja de siete juegos sobre los Cachorros de Chicago.

FUENTE: AFP