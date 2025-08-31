MLB: Jackson Chourio conecta nuevo cuadrangular en gran triunfo de Cerveceros

Los Cerveceros de Milwaukee se impusieron 4-1 sobre los Azulejos de Toronto este sábado en el Rogers Centre (Toronto) y llegaron a 85 triunfos en la temporada, en un juego donde el venezolano Jackson Chourio conectó su decimoctavo jonrón del 2025 en la MLB.
Consecuentemente, Christian Yelich con un cuadrangular e Isaac Collins con un doble sentenciaron el partido con el 3-1 definitivo.
Milwaukee mejora su récord a 85 triunfos y 52 derrotas en el liderato de la división Central de la Liga Nacional con una ventaja de siete juegos sobre los Cachorros de Chicago.
FUENTE: AFP