MLB: José Caballero es suplente un día después de su segunda expulsión con Yankees

Un día después de haber sido expulsado por segunda ocasión en los Yankees de New York, el panameño José Caballero aparece en la banca en el segundo partido de la serie ante los Astros de Houston.
“En este punto, solo pienso que ni siquiera puedo mirarlos”, dijo Caballero. “No es realmente [justificado], pero en este punto, no me pueden echar. “Solo le explicaba: ‘¿Cómo puedes ver todo lo que pasa? Estás atento a la zona de strike, al rebote de la pelota, a que me esquive, a si la pelota me golpeó y también a que hice swing. ¡Qué locura!’. Y me echó", dijo Caballero tras el partido.
Line Up de los Yankees de New York vs Astros de Houston
- Trent Grisham - CF
- Aaron Judge - BD
- Cody Bellinger - JD
- Jazz Chisholm Jr. - 2B
- Giancarlo Stanton - LF
- Ben Rice - 1B
- Austin Wells - R
- Anthony Volpe - CC
- Ryan McMahon - 3B
Will Warren - Lanzador