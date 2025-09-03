MLB: José Caballero es suplente un día después de su segunda expulsión con Yankees

Aaron Boone y José Caballero AFP

Un día después de haber sido expulsado por segunda ocasión en los Yankees de New York, el panameño José Caballero aparece en la banca en el segundo partido de la serie ante los Astros de Houston.

"Chema" ayer luego de conectar un doble y sobar su base número 42 de la temporada (líder en la MLB), en su segundo turno fue golpeado por un lanzamiento pero el árbitro consideró que había realizado swing. Tras unas palabras del panameño, el árbitro lo expulsó.

Suscríbete a nuestro newsletter Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail. Suscribirse