MLB: José Caballero remolcó carrera en triunfo de Yankees sobre Astros

El infielder panameño José Caballero entró en el cuarto episodio a jugar en la segunda base por Jazz Chisholm Jr, en el duelo donde los Yankees de Nueva York vencieron 8-4 a los Astros de Houston el jueves en la jornada de la MLB .

'Cabby' se fue de 2-0, con una carrera empujada, 1 base por bola y 1 ponche en el tercer partido de la serie en el Daikin Park.

La carrera producida del canalero fue en la alta del quinto capítulo, cuando recibió pasaporte con la casa llena por parte del lanzador Enyel De Los Santos.

Números de José Caballero en la temporada 2025 - MLB

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" de 29 años ha visto acción en 110 juegos, batea para .230 producto de 63 imparables en 274 turnos al bate, 14 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 33 carreras empujadas, 45 anotadas, 41 bases por bolas, 88 ponches y 42 bases robadas.

"Los Bombarderos" del Bronx iniciarán serie esta tarde (6:05 p.m) ante los Azulejos de Toronto en el Yankee Stadium. Los Blue Jays son líderes del Este de la Liga Americana con una diferencia de tres juegos sobre los Yankees.