MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el martes 2 de septiembre?

MLB: ¿Cómo le fue a los panameños en las Grandes Ligas el martes 2 de septiembre?

Los Grandes Ligas ( MLB ) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del martes 2 de septiembre.

Los peloteros Miguel Amaya (esguince de tobillo) y el relevista Justin Lawrence (Inflamación del codo derecho), se encuentran fuera de acción por lesión.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

Actuación de los panameños en la MLB - martes, 2 de septiembre

Iván Herrera: El receptor canalero de 25 años remolcó las dos carreras del triunfo de los Cardenales de San Luis 2-1 sobre los Atléticos, con un enorme cuadrangular.

Finalizó el partido bateando de 3-1 con 2 empujadas y 1 anotada para dejar su promedio en .287.

José Caballero: El "Chema" de 29 años bateó de 1-1 con un doble y una base robada, en la victoria de los Yankees 7-1 sobre los Astros.

"Cabby" fue expulsado en el cuarto episodio, por una discusión con el árbitro Ramón de Jesús, tras un pitcheo rompiente que le pegó en la pierna, pero terminaron decretando que había cruzado el bate.