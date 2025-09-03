MLB: ¿Cómo le fue a los panameños el martes 2 de septiembre?

Los Grandes Ligas (MLB) panameños siguen viendo acción en el mejor béisbol del mundo y a continuación repasaremos sus actuaciones del martes 2 de septiembre.
Actuación de los panameños en la MLB - martes, 2 de septiembre
Iván Herrera: El receptor canalero de 25 años remolcó las dos carreras del triunfo de los Cardenales de San Luis 2-1 sobre los Atléticos, con un enorme cuadrangular.
Finalizó el partido bateando de 3-1 con 2 empujadas y 1 anotada para dejar su promedio en .287.
José Caballero: El "Chema" de 29 años bateó de 1-1 con un doble y una base robada, en la victoria de los Yankees 7-1 sobre los Astros.
"Cabby" fue expulsado en el cuarto episodio, por una discusión con el árbitro Ramón de Jesús, tras un pitcheo rompiente que le pegó en la pierna, pero terminaron decretando que había cruzado el bate.