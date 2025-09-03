José Caballero sobre los árbitros: "solo pienso que ni siquiera puedo mirarlos"

En una noche que parecía positiva para el santeño José Caballero , terminó siendo negativa y gris tras ser expulsado en el primer juego de la serie, que ganaron los Yankees de Nueva York 7-1 a los Astros de Houston en el Daikin Park.

“En este punto, solo pienso que ni siquiera puedo mirarlos”, dijo Caballero. “No es realmente [justificado], pero en este punto, no me pueden echar. “Solo le explicaba: ‘¿Cómo puedes ver todo lo que pasa? Estás atento a la zona de strike, al rebote de la pelota, a que me esquive, a si la pelota me golpeó y también a que hice swing. ¡Qué locura!’. Y me echó.”

"Chema" de 29 años comenzó el partido pegando su doblete 14 de la temporada ante el izquierdo Framber Valdez en la alta del segundo episodio. Además de eso, se estafó la tercera base para llegar a 42 (líder de la MLB).

"Miren, no quiero que expulsen a nuestros muchachos del juego", señaló Aaron Boone. "Intento intervenir siempre que puedo. Es demasiado importante para nuestro equipo y para este juego de esta noche. Así que es algo de lo que tenemos que seguir hablando, trabajando y, con suerte, mejorando", añadió.

¿Por qué expulsaron a José Caballero vs los Astros en la MLB?

En el cuarto capítulo, el utility panameño discutió con el árbitro de home por un pitcheo rompiente que le pegó en la pierna, pero terminaron cantándole strike por cruzar el bate. Tras eso, 'Cabby' quedó inconforme con la decisión y se lo manifestó al umpire Ramón de Jesús, que finalmente terminó sacándolo del encuentro ante la cerca presencia del mánager Aaron Boone.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TalkinYanks/status/1963047943964868631&partner=&hide_thread=false Jose Caballero was tossed from the game because he didn't like the call after he got hit by a pitch but went around with his swing pic.twitter.com/5WKNdEgaXQ — Talkin' Yanks (@TalkinYanks) September 3, 2025

Ryan McMahon tomó el lugar de Caballero.

Es la segunda expulsión que sufre el santeño con los "Bombarderos" del Bronx, tras la primera el pasado mes de agosto en un choque frente a su ex equipo, los Tampa Bay Rays.

Números de José Caballero en la temporada 2025 - MLB

En la actual temporada 2025 de las Grandes Ligas, "Cabby" ha visto acción en 109 juegos, batea para .232 producto de 63 imparables en 272 turnos al bate, 14 dobles, 1 triple, 4 jonrones, 32 carreras empujadas, 45 anotadas, 40 bases por bolas, 87 ponches y 42 bases robadas