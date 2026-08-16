MLB MLB -  16 de agosto de 2026 - 16:46

MLB: José Caballero fue determinante con bateo y velocidad en victoria de Yankees

José Caballero llegó a 30 bases robadas en la temporada (la 149 en su carrera) y remolcó una carrera en el triunfo de los Yankees.

MLB: José Caballero fue determinante con bateo y velocidad en victoria Yankees

MLB: José Caballero fue determinante con bateo y velocidad en victoria Yankees

FOTO / Yankees

Los New York Yankees de José Caballero evitaron la barrida al imponerse 4-3 a los Toronto Blue Jays en 10 entradas, en un emocionante cierre de la serie disputado en el Rogers Centre.

El héroe de la jornada fue Ben Rice, quien se reivindicó después de cometer un error en la novena entrada que permitió a Toronto igualar el marcador. En el décimo episodio, Rice conectó un espectacular cuadrangular de dos carreras, de 438 pies, por el jardín derecho-central ante Braydon Fisher para colocar nuevamente a los Yankees arriba.

Nueva York había tomado ventaja en el tercer inning gracias al robo de tercera base de José Caballero y a un elevado de sacrificio de Luis García Jr., mientras que los Blue Jays respondieron en el quinto con dobles consecutivos de Kazuma Okamoto y Daz Cameron para empatar el encuentro.

Productivo José Caballero

En la séptima entrada "Chema" pegó un imparable para remolcar a George Lombard Jr. y poner el partido momentáneamente 2-1.

El abridor de los Yankees, Ryan Weathers, volvió a lucir dominante al trabajar 7.1 entradas, en las que permitió apenas una carrera. Por Toronto, Dylan Cease ponchó a 10 bateadores y alcanzó los 200 ponches en la temporada.

Toronto volvió a empatar en la décima entrada con un sencillo productor de Andrés Giménez, pero los Yankees lograron contener la amenaza y Tim Hill cerró el encuentro para asegurar la victoria. David Bednar se llevó el triunfo.

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