MLB: José Caballero fue determinante con bateo y velocidad en victoria de Yankees

Los New York Yankees de José Caballero evitaron la barrida al imponerse 4-3 a los Toronto Blue Jays en 10 entradas , en un emocionante cierre de la serie disputado en el Rogers Centre.

El héroe de la jornada fue Ben Rice , quien se reivindicó después de cometer un error en la novena entrada que permitió a Toronto igualar el marcador. En el décimo episodio, Rice conectó un espectacular cuadrangular de dos carreras, de 438 pies , por el jardín derecho-central ante Braydon Fisher para colocar nuevamente a los Yankees arriba.

Nueva York había tomado ventaja en el tercer inning gracias al robo de tercera base de José Caballero y a un elevado de sacrificio de Luis García Jr., mientras que los Blue Jays respondieron en el quinto con dobles consecutivos de Kazuma Okamoto y Daz Cameron para empatar el encuentro.

Productivo José Caballero

En la séptima entrada "Chema" pegó un imparable para remolcar a George Lombard Jr. y poner el partido momentáneamente 2-1.

El abridor de los Yankees, Ryan Weathers, volvió a lucir dominante al trabajar 7.1 entradas, en las que permitió apenas una carrera. Por Toronto, Dylan Cease ponchó a 10 bateadores y alcanzó los 200 ponches en la temporada.

Toronto volvió a empatar en la décima entrada con un sencillo productor de Andrés Giménez, pero los Yankees lograron contener la amenaza y Tim Hill cerró el encuentro para asegurar la victoria. David Bednar se llevó el triunfo.