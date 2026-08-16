MLB: José Caballero fue determinante con bateo y velocidad en victoria de Yankees

Los New York Yankees de José Caballero evitaron la barrida al imponerse 4-3 a los Toronto Blue Jays en 10 entradas, en un emocionante cierre de la serie disputado en el Rogers Centre.
Nueva York había tomado ventaja en el tercer inning gracias al robo de tercera base de José Caballero y a un elevado de sacrificio de Luis García Jr., mientras que los Blue Jays respondieron en el quinto con dobles consecutivos de Kazuma Okamoto y Daz Cameron para empatar el encuentro.
Productivo José Caballero
En la séptima entrada "Chema" pegó un imparable para remolcar a George Lombard Jr. y poner el partido momentáneamente 2-1.
El abridor de los Yankees, Ryan Weathers, volvió a lucir dominante al trabajar 7.1 entradas, en las que permitió apenas una carrera. Por Toronto, Dylan Cease ponchó a 10 bateadores y alcanzó los 200 ponches en la temporada.
Toronto volvió a empatar en la décima entrada con un sencillo productor de Andrés Giménez, pero los Yankees lograron contener la amenaza y Tim Hill cerró el encuentro para asegurar la victoria. David Bednar se llevó el triunfo.