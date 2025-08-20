Copa Latina 2025: Panamá se despidió con derrota frente a Argentina

La Selección de Baloncesto de Panamá cerró la Copa Latina 2025 con una derrota frente a Argentina por 84 a 63, completando su serie de amistosos internacionales de cara a la FIBA AmeriCup de Nicaragua.
Argentina controló el partido - Copa Latina 2025
En el complemento, el conjunto argentino impuso su ritmo con ataques verticales y una defensa intensa, manteniendo la solidez que Pablo Prigioni buscó durante toda la preparación. El equipo eligió la simplicidad como estrategia, priorizando efectividad y control en sus acciones. Los máximos goleadores del partido fueron Gonzalo Corbalán con 22 puntos y Juan Fernández con 14.
El máximo certamen continental se jugará en Managua del 22 al 31 de agosto, con Panamá integrando el grupo B junto a Venezuela, Canadá y Puerto Rico.
FUENTE: cabboficial