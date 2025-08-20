Copa Latina 2025: Panamá se despidió con derrota frente a Argentina

La Selección de Baloncesto de Panamá cerró la Copa Latina 2025 con una derrota frente a Argentina por 84 a 63, completando su serie de amistosos internacionales de cara a la FIBA AmeriCup de Nicaragua.

Con un juego vertical y agresivo en ofensiva, la albiceleste se mostró mucho más precisa cerca del aro, logrando establecer una primera máxima de 9 puntos (18-9) gracias a una conexión sólida entre sus jugadores. El segundo cuarto fue más trabado, con varias interrupciones y visitas a la línea de libres, pero Argentina supo aprovechar la falta de eficacia panameña para ampliar la diferencia y mantener el control del partido.

Argentina venció a Panamá en su último amistoso internacional Fue victoria por 84-63 en el cierre de la Copa Latina, con 22 puntos de Gonzalo Corbalán y 14 de Juan Fernández. El viernes 22 desde las 21.40 será su debut en la @AmeriCup frente a Nicaragua. Leé la… pic.twitter.com/U9sFXWwqMB

Argentina controló el partido - Copa Latina 2025

En el complemento, el conjunto argentino impuso su ritmo con ataques verticales y una defensa intensa, manteniendo la solidez que Pablo Prigioni buscó durante toda la preparación. El equipo eligió la simplicidad como estrategia, priorizando efectividad y control en sus acciones. Los máximos goleadores del partido fueron Gonzalo Corbalán con 22 puntos y Juan Fernández con 14.

El máximo certamen continental se jugará en Managua del 22 al 31 de agosto, con Panamá integrando el grupo B junto a Venezuela, Canadá y Puerto Rico.

FUENTE: cabboficial