Copa Latina 2025: Panamá se despidió con derrota frente a Argentina

La Copa Latina 2025 cerró el martes con una derrota del quinteto de Panamá frente a Argentina en la Arena Roberto Durán.

La Selección de Baloncesto de Panamá cerró la Copa Latina 2025 con una derrota frente a Argentina por 84 a 63, completando su serie de amistosos internacionales de cara a la FIBA AmeriCup de Nicaragua.

Con un juego vertical y agresivo en ofensiva, la albiceleste se mostró mucho más precisa cerca del aro, logrando establecer una primera máxima de 9 puntos (18-9) gracias a una conexión sólida entre sus jugadores. El segundo cuarto fue más trabado, con varias interrupciones y visitas a la línea de libres, pero Argentina supo aprovechar la falta de eficacia panameña para ampliar la diferencia y mantener el control del partido.

En el complemento, el conjunto argentino impuso su ritmo con ataques verticales y una defensa intensa, manteniendo la solidez que Pablo Prigioni buscó durante toda la preparación. El equipo eligió la simplicidad como estrategia, priorizando efectividad y control en sus acciones. Los máximos goleadores del partido fueron Gonzalo Corbalán con 22 puntos y Juan Fernández con 14.

El máximo certamen continental se jugará en Managua del 22 al 31 de agosto, con Panamá integrando el grupo B junto a Venezuela, Canadá y Puerto Rico.

