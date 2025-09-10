MLB: José Caballero recibe oportunidad en el SS para partido entre Yankees y Tigres

José Caballero saldrá titular hoy en las paradas cortas para el segundo partido de la serie entre los Yankees de New York y los Tigres de Detroit.

"Chema" tendrá su quinta apertura en el campo corto con los Yankees para darle descanso a Anthony Volpe, quien ha tenido una temporada complicada a la defensa y a la ofensiva.

Recibe todas las noticias en tu casilla de e-mail.

En las cuatro aperturas previas en esta posición, no ha tenido errores en 33 entradas, con 12 asistencias.

Desde que llegó a los Yankees, el panameño batea para .233 con 2 cuadrangulares, 2 dobles, 8 carreras, 6 remolcadas y 9 bases robadas en 10 intentos.

Alineación de los Yankees

Tren Grisham - CF Aaron Judge - DH Cody Bellinger - LF Ben Rice - 1B Giancarlo Stanto - RF Jazz Chisholm Jr. - 2B Austin Wells - C José Caballero - SS Ryan McMahon - 3B

Carlos Rodón - Lanzador