MLB: José Caballero recibe oportunidad en el SS para partido entre Yankees y Tigres

José Caballero saldrá titular hoy en las paradas cortas para el segundo partido de la serie entre los Yankees de New York y los Tigres de Detroit.
En las cuatro aperturas previas en esta posición, no ha tenido errores en 33 entradas, con 12 asistencias.
Desde que llegó a los Yankees, el panameño batea para .233 con 2 cuadrangulares, 2 dobles, 8 carreras, 6 remolcadas y 9 bases robadas en 10 intentos.
Alineación de los Yankees
- Tren Grisham - CF
- Aaron Judge - DH
- Cody Bellinger - LF
- Ben Rice - 1B
- Giancarlo Stanto - RF
- Jazz Chisholm Jr. - 2B
- Austin Wells - C
- José Caballero - SS
- Ryan McMahon - 3B
Carlos Rodón - Lanzador