MLB MLB -  10 de septiembre de 2025 - 15:23

MLB: José Caballero recibe oportunidad en el SS para partido entre Yankees y Tigres

José Caballero saldrá titular hoy en el campo corto para el segundo partido de la serie entre los Yankees de New York y los Tigres de Detroit.

FOTO: Julio Aguilar / Getty Images via AFP

José Caballero saldrá titular hoy en las paradas cortas para el segundo partido de la serie entre los Yankees de New York y los Tigres de Detroit.

"Chema" tendrá su quinta apertura en el campo corto con los Yankees para darle descanso a Anthony Volpe, quien ha tenido una temporada complicada a la defensa y a la ofensiva.

En las cuatro aperturas previas en esta posición, no ha tenido errores en 33 entradas, con 12 asistencias.

Desde que llegó a los Yankees, el panameño batea para .233 con 2 cuadrangulares, 2 dobles, 8 carreras, 6 remolcadas y 9 bases robadas en 10 intentos.

Alineación de los Yankees

  1. Tren Grisham - CF
  2. Aaron Judge - DH
  3. Cody Bellinger - LF
  4. Ben Rice - 1B
  5. Giancarlo Stanto - RF
  6. Jazz Chisholm Jr. - 2B
  7. Austin Wells - C
  8. José Caballero - SS
  9. Ryan McMahon - 3B

Carlos Rodón - Lanzador

