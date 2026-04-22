MLB: Jugadores de los Yankees habrían pedido un nuevo color de uniforme

Los New York Yankees podrían estar cerca de realizar un cambio histórico en su imagen. Por primera vez, la organización evalúa incorporar un uniforme alterno a su rotación oficial, tras una propuesta reciente de los propios jugadores del equipo.

Según reportes de The Athletic, el plantel sugirió utilizar la camiseta azul marino de prácticas de bateo en algunos partidos como visitante, en reemplazo del tradicional uniforme gris. Este diseño, que incluye el “New York” en el pecho con letras grises bordeadas en blanco, ha sido habitual en la pretemporada, pero nunca en juegos oficiales.

La decisión final recaería en el propietario Hal Steinbrenner, quien ya ha demostrado apertura a cambios recientes. En 2025, el directivo puso fin a la histórica política que prohibía el vello facial, una norma vigente desde la década de 1970 instaurada por su padre, George Steinbrenner.

Yankees ya han realizado cambios

Además, la franquicia ya ha hecho ajustes menores en su indumentaria en los últimos años. En 2024, a petición del capitán Aaron Judge, se modificó el uniforme de visitante eliminando detalles como el ribete blanco en las mangas, buscando una estética más retro, similar a la utilizada en el Juego del Campo de los Sueños en 2023.

Actualmente, los Yankees son el único equipo de las Grandes Ligas (MLB) que nunca ha tenido un uniforme alterno dentro de su rotación regular, manteniéndose fieles a sus dos diseños icónicos: el clásico blanco con rayas azules en casa y el gris en la carretera.

Históricamente, el equipo sí utilizó uniformes azul marino durante sus primeros años como los Highlanders de Nueva York desde 1903, pero esa etapa quedó atrás con la consolidación de su identidad tradicional.

FUENTE: MLB