MLB: José Caballero y Mariano Rivera, los últimos Yankees panameños en postemporada

Después de 13 largos años de espera, Panamá tendrá un representante en la postemporada vistiendo la camiseta de los Yankees de Nueva York de las Grandes Ligas ( MLB ).

El santeño José Caballero rompió esa racha sin tener canaleros Yankees en la gran fiesta de octubre, donde los mejores equipos de la temporada regular inician su camino para llegar a la Serie Mundial.

Antes del "Chema", el histórico cerrador Mariano Rivera había sido el último panameño en jugar estas instancias en el año 2012.

"Cabby" de 29 años se vistió de héroe la noche del martes al conectar el imparable que dejó tendido a los Medias Blancas y de esa manera, asegurar el boleto a los playoffs.

Un Mariano Rivera destacado en postemporada

Rivera es el líder de todos los tiempos en juegos salvados con 652 en campaña regular, terminando con efectividad de 2.21 en 1,115 presentaciones. En la postemporada fue toda una bestia, con promedio de carreras limpias de 0.70 en 141.0 entradas. Ayudó a los Yankees a ganar cinco Series Mundiales, de las cuales él mismo hizo el último pitcheo en cuatro.