José Caballero le da el triunfo a los Yankees y los clasifica a Playoffs

Los Yankees aseguraron su lugar en la postemporada del 2025 con un cierre dramático la noche del martes, remontando en la parte baja del noveno inning ante los White Sox y sellando su pase con un batazo decisivo del panameño José Caballero que les dio la victoria 3-2 . Es la octava vez en las últimas nueve temporadas que Nueva York avanza a los playoffs.

Con la derrota de los Azulejos ante los Medias Rojas, los Yankees también se colocaron a sólo 1.0 juego del primer lugar en el Este de la Liga Americana .

Austin Wells le dio una ventaja temprana a los Yankees con un doble impulsor en el segundo capítulo, respaldando al derecho dominicano Luis Gil, quien colgó ceros durante las primeras cinco entradas, pero permitió un jonrón de dos carreras a Colson Montgomery con un out en el sexto episodio.

José Caballero y una noche inolvidable

El cuadrangular de Montgomery llegó justo después de una falta de comunicación entre el jardinero central Trent Grisham y el derecho Aaron Judge, lo que permitió que un batazo de hit improbable de Kyle Teel cayera para sencillo. Según Statcast, la probabilidad de que esa conexión fuera imparable era de apenas 6%.

Los Yankees vieron frustradas un par de oportunidades en las bases antes de su remontada en el noveno. Ben Rice conectó un sencillo con un out al rincón del jardín derecho en el quinto episodio, pero fue puesto out en segunda intentando extender la jugada.

Jazz Chisholm Jr., quien logró su base robada número 31 en el segundo episodio, fue sorprendido en la inicial en el sexto.