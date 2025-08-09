MLB: José Caballero y su primera titularidad en el Yankee Stadium

El infielder panameño José Caballero vivirá un sueño al jugar su primer partido como titular con los Yankees de Nueva York en el Yankee Stadium , escenario de la MLB donde soñó jugar desde pequeño.

"Chema" estará jugando en la segunda base y octavo en el orden ofensivo ante los Astros de Houston (1:05 pm), que ganaron el primer partido de la serie 5-3 en 10 episodios.

En ese partido, el utility santeño de 28 años entró como corredor emergente por Giancarlo Stanton en la baja del décimo episodio.

Caballero llegó a la organización del Bronx el pasado 31 de julio y ha jugado tres veces con los Yankees. El 1 de agosto entró como corredor emergente y jugó en la patrulla derecha frente a los Marlins. Posteriormente fue titular el 4 de agosto en el primero de la serie contra Texas y este 6 de agosto consumió un turno en el tercero y último de la serie.

Lineup de los Yankees de Nueva York vs Astros - MLB